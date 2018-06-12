Ципрас назвал соглашение по македонской проблеме "историческим шагом"

АФИНЫ, 12 июн — РИА Новости. Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что со Скопье достигнуто "хорошее соглашение" по конституционному названию Республики Македония, которое отвечает всем требованиям Афин.

О достижении соглашения Ципрас проинформировал президента Греции Прокописа Павлопулоса, его заявление показало в прямом эфире греческое телевидение.

"Скопье внесёт изменения в конституцию", — сказал Ципрас. "Это исторический шаг", — отметил премьер Греции.

Павлопулос сказал, что он удовлетворен достижением соглашения, но оно должно соблюдаться со стороны Скопье.

По информации телевидения, новым названием будет Северная Македония.