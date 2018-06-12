Афины и Скопье договорились по конституционному названию Македонии

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АФИНЫ, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министры Греции и бывшей югославской республики Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО, сообщил РИА Новости источник в греческом правительстве.

Все вопросы были сняты в ходе телефонного разговора Ципраса и Заева во вторник, сообщил источник.

Сейчас Ципрас информирует о соглашении президента Греции Прокописа Пападопулоса. Вечером он выступит с обращением по телевидению, сказал собеседник агентства.