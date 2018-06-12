Могерини считает, что есть риск неудачи в сохранении сделки с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Риск того, что работа по сохранению ядерной сделки не приведет к успеху, нельзя недооценивать, это было бы наихудшим вариантом, но существуют инструменты, чтобы его избежать, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Риск не справиться с управлением для сохранения соглашения реален, я думаю, что нам не стоит его недооценивать", — заявила Могерини, выступая на слушаниях в ЕП в Страсбурге. По ее словам, даже с учетом того, что "мы делаем все возможное", риск остается.

"Я думаю, что у нас есть возможности и инструменты вместе со странами-членами и другими иностранными партнерами не допустить того, чтобы это соглашение оказалось полностью разорванным. Но есть риск, что эта работа не приведет к успеху", — сказала она, отметив, что такое развитие ситуации было бы худшим вариантом, потому что подорвало бы безопасность, режим нераспространения ядерного оружия и доверие к Западу и дипломатии.

По ее словам, несмотря на все сложности, нужно "пытаться и пытаться" достичь результата.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.