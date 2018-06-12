Трамп заявил, что у него прекрасные отношения почти со всеми лидерами G7

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с лидерами "большой семерки", отметив лишь, что заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам встречи группы его удивили.

"У меня прекрасные отношения с премьер-министром Японии (Синдзо) Абэ, у меня прекрасные отношения с новым парнем (премьером Италии Джузеппе Конте), который мне очень нравится, который только что победил в Италии. И, честно говоря, у меня хорошие отношения с (канцлером Германии Ангелой) Меркель", — сказал он на вопрос журналиста телеканала ABC.

Так Трамп ответил на критику, что он налаживает отношения с противниками, такими, как Северная Корея, и отталкивает давних союзников.

Президент США добавил, что он покинул саммит G7 в хорошем настроении и в хороших отношениях со всеми, подписав итоговый документ, и был очень удивлен, когда премьер Канады Трюдо заявил на конференции о том, что он будет давить на США.

"Возможно, он просто не знал, что на борту №1 есть телевидение", — пошутил Трамп.