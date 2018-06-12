Трамп заявил, что верит Ким Чен Ыну

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит лидеру КНДР Ким Чен Ыну в его стремлении к полной денуклеаризации, но не исключил, что это может изменится. Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу ABC по итогам его встречи в Сингапуре с руководителем Северной Кореи.

"Я верю, что он (Ким Чен Ын) хочет сделать это (провести денуклеаризацию). Я верю ему, а он верит мне. Но могу ли я вернуться к вам и сказать через год, что я допустил ошибку — это всегда возможно, многое возможно, многие вещи могут измениться", — сказал Трамп.

Президент добавил, что США будут внимательно следить за процессом денуклеаризации Корейского полуострова.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.