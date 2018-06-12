В ЛНР прокомментировали повестку переговоров в Минске

ЛУГАНСК, 12 июня — РИА Новости. Повестка запланированных на 13 июня переговоров в Минске в значительной мере повторяет перечень вопросов, поднятых на встрече глав МИД в "нормандском формате" в Берлине, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Повестка завтрашних переговоров в Минске в значительной мере повторяет перечень вчерашнего "нормандского формата" в Берлине на уровне министров иностранных дел", — рассказал Мирошник.

Он уточнил, что в гуманитарной подгруппе планируется согласование списков обмена военнопленных. Мирошник уточнил, что представители ЛНР и ДНР уже дали свои предложения по спискам обмена, однако представители Киева "стремятся уходить от прямого диалога по верификации списков с представителями республик". По его мнению, это ярко демонстрирует стремление Киева "не к освобождению удерживаемых лиц, а к затягиванию процесса переговоров".

"Аналогичная тенденция наблюдалась на предыдущей встрече в группе по безопасности. Представители Киева заявили о своем нежелании вести переговоры с представителями республик, в связи с этим процесс переговоров и был прерван", — подчеркнул Мирошник.

По его словам, на ближайшем заседании должны быть обсуждены меры по обеспечению режима прекращения огня.

"На политическом треке, как в Берлине, так и в Минске стоит ключевой вопрос о подтверждении особого статуса республик, а именно, согласование сторонами текста Формулы Штайнмайера и изменений в украинское законодательство, закрепляющих механизм вступления в силу особого статуса республик", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подгруппы Минского процесса в среду планируют начать свою работу в 11.00 мск, а заседание контактной группы запланировано на 15.00.

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