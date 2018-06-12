Еврокомиссия предложила втрое увеличить расходы на миграционную политику

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия предложила во вторник увеличить втрое — с нынешних 13 миллиардов евро до почти 35 миллиардов евро — объем средств долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые предстоит выделить на реализацию общей миграционной и пограничной политики, сообщил еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Еврокомиссия предложила сегодня втрое увеличить финансирование по (статьям) миграции и управлении границами до почти 35 миллиардов евро на период 2021-2027 годов. Это в сравнении с 13 миллиардами евро за предыдущий период", — сказал Аврамопулос журналистам.

По словам Авромопулоса, с этой целью ЕК предлагает создать специальный фонд. Исполнительная комиссия ЕС в мае предложила проект долгосрочного бюджета сообщества на 2021-2027 годы, общий объем расходов которого в текущих ценах предложен на уровне 1,246 триллиона евро. Предложения по бюджету должны быть еще одобрены Европарламентом и Советом ЕС.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча нелегальных мигрантов.