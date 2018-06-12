Трамп ожидает, что КНДР объявит о начале денуклеаризации в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что КНДР может объявить о начале процесса денуклеаризации в ближайшие дни.

"Они (КНДР — ред.) должны избавиться от всего ядерного оружия. Я думаю, что они действительно это сделают. Скоро мы узнаем об этом… Думаю, он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) начнет уже сейчас, он объявит в ближайшие дни о других (ядерных) ракетных объектах", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

Он также напомнил, что КНДР уже несколько месяцев не проводит ракетные и ядерные испытания, а некоторое время назад уничтожила один из ядерных полигонов.