На Украину из Белоруссии прибыла гуманитарная помощь для жителей Донбасса

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Гуманитарная помощь из Белоруссии для жителей Донбасса прибыла на Украину, сообщила во вторник украинская Госпогранслужба.

В понедельник официальный представитель МЧС Белоруссии Виталий Новицкий заявил, что на Украину отправлен гуманитарный груз.

"Сегодня в международном пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда совместно с представителями таможни оформили груз с гуманитарной помощью, направленный республикой Белоруссия для жителей Украины, которые находятся в зоне конфликтной территории неоккупированной части Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Груз, состоявший из продуктов питания и промышленных товаров, был оформлен по всем нормам международного права, а также в соответствии с требованиями украинского законодательства, добавили в Погранслужбе.

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