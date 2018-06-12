Лозанну затопило после дождя

ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Швейцарский город Лозанна затопило из-за сильных дождей в ночь на вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Gare de Lausanne after heavy rain last night pic.twitter.com/GMj8on1Ezz — Bu Samidi (@shallhar) 12 июня 2018 г.

​По данным швейцарской метеорологической службы, в течение полутора часов в Лозанне выпала двухнедельная норма осадков. При этом за 10 минут вылился рекордный для Швейцарии 41 миллиметр осадков. Гроза также привела к сильным порывам ветра. В районе лозаннского вокзала сила порывов достигала 79 километров в час.

К трем часам утра вторника спасательные службы получили порядка 500 звонков с просьбой о помощи, а радиостанции с утра сообщали о поваленных деревьях и вызванных этим заторах.

Практически сразу же после начала ливня в сети появились видео очевидцев, на которых запечатлены бурные потоки воды, срывающиеся с крыш зданий и несущиеся по улицам города. Люди в буквальном смысле передвигались по колено в воде, а многие дороги фактически превратились в водопады, так как Лозанна расположена в холмистой местности.

Lausanne by rain pic.twitter.com/D29MEbQvb2 — Alexi Sans S (@AlexiSansS) 11 июня 2018 г.

​В Женеве также в районе полуночи по московскому времени разразилась сильная гроза с ливнем, схожим с тропическим муссоном и сильными порывами ветра. Однако она продолжалась менее часа и не повлекла за собой серьезных последствий.

В метеорологической службе отмечают, что гроза, подобная той, что прошла накануне в Лозанне, случается в Швейцарии примерно раз в 80 лет. Однако с учетом потепления климата, не исключено, что подобные рекорды будут отмечаться все чаще.

Little rain over Lausanne… The lake has found its natural shores, just below our garden! pic.twitter.com/RPLO9cSVjJ — Benjamin Righetti (@B_Righetti) 11 июня 2018 г.

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