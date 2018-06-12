Нетаньяху допросили по делу о коррупции при закупках подлодок

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн — РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что во вторник впервые допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дела о коррупции при закупках подводных лодок в Германии.

Сам глава правительства не является фигурантом так называемого "дела 3000", но в числе подозреваемых проходит его личный адвокат Давид Шимрон, который, предположительно, поддерживал связи с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp.

"Мы хотели бы подтвердить, что премьер-министр сегодня в течение нескольких часов давал показания в рамках расследования, которое ведется (полицейским подразделением) "Лахав 433", — сообщили правоохранительные органы.

В пресс-релизе уточняется, что темой беседы стало "дело 3000". Местные СМИ ранее предполагали, что допрос Нетаньяху связан с "делом 4000" — о коррупционных взаимоотношениях его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек".

Премьер-министр неоднократно заявлял, что не знал о связях своего адвоката с немецкими судопромышленниками, и заверял, что решение о покупке у них трех дизель-электрических субмарин типа "Дельфин" принималось на основе профессиональных соображений через прозрачные процедуры с участием всех профильных ведомств.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что все расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.