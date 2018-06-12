Экстрадированный в Панаму экс-президент лег в больницу

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли, день назад экстрадированный на родину из США, госпитализирован из-за проблем с сердцем, пишет местная газета Prensa.

Утром в понедельник Мартинелли был доставлен в наручниках в аэропорт Майами и посажен в самолет, вылетевший в Панаму. После слушаний в панамском суде он был доставлен в тюрьму, где почувствовал себя плохо.

Главный врач больницы Святого Фомы, куда был доставлен Мартинелли, сообщил, что экс-президент перенес гипертонический криз и страдает ишемической кардиопатией. Ранее судья отклонил просьбу Мартинелли о госпитализации в частной больнице.

Медик добавил, что Мартинелли содержится в том же отделении, где некогда лечился экс-диктатор Мануэль Норьега. Речь идет об изолированной палате, где соблюдаются все меры безопасности.

Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009-2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.