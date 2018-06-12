Прорыв дамбы в Торецке может привести к катастрофе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Оценить состояние дамбы хранилища химических отходов на фенольном заводе в подконтрольном Киеву городе Торецке сложно, власти Украины отказывались от совместных проверок предприятия, но прорыв дамбы грозит экологической катастрофой для всего региона, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Госкомэкополитики при главе самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий во вторник сообщило о разрушении дамбы хвостохранилища на фенольном заводе в Торецке. По данным ведомства, там находится 270 тонн химических отходов.

"Еще в 2016 году в результате артобстрелов дамба шламонакопителя была повреждена. Однако ремонтные работы из-за боевых действий решением Объединенного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон были практически сразу приостановлены. В каком состоянии находится дамба сегодня, объективно оценить сложно", — сказали в ведомстве.

В Госкомэкополитики отметили, что ДНР неоднократно инициировала проведение проверок опасных промпредприятий на подконтрольной Киеву территории с участием республиканских специалистов и международных организаций. Однако этот вопрос до сих пор не решен. В комитете добавили, что прорыв дамбы может иметь "чудовищные последствия для окружающей среды" и представлять "прямую угрозу здоровью и жизни людей".

"Речь идет как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. Неизбежно и отравление вод Кривого Торца и, как следствие, Северского Донца, который, в свою очередь, обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей", — добавили в Госкомэкополитики при главе ДНР.

Дзержинский фенольный завод находится в подконтрольном Киеву Торецке (до переименования Дзержинск) недалеко от линии соприкосновения. Это единственное предприятие химической промышленности на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья как побочных продуктов высокотемпературного коксования каменного угля.

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