Премьер Бельгии осторожно оценил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии сдержанно оценил итоги встречи лидеров США и КНДР, назвав ее "позитивным этапом".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи президент США заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

"Подождем и посмотрим. Я не намерен делать поспешные выводы. Важны конкретные результаты, и именно поэтому мы ожидаем больше информации о содержании дискуссий", — сказал Мишель, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, "между заголовком пресс-релиза или твитом и деталями дискуссий может быть разница".