Киев назвал поданный в суд ООН меморандум "подарком" на День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подачу Киевом меморандума с обвинениями против России в Международный суд ООН.

"Сегодня Россия получит от нас своеобразный "подарок" в МС (Международный суд. – Прим. ред.) ООН. Он весит около 90 килограммов, состоит из 17,5 тысячи страниц текста и содержится в 29 томах", — написал глава МИД в Twitter.

Он добавил, что документ составлен по делу о "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации".

Ранее о передаче в суд ООН меморандума с обвинениями против Москвы сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность", — написал он в Facebook.

Документ будет представлен в суде ООН в рамках процесса, инициированного Киевом в прошлом году. Россию, в частности, обвиняют в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. На период разбирательства украинские власти требовали ввести "временные меры", которые могли бы "заморозить конфликт", пока суд не вынес окончательное решение.

В апреле 2017 года Международный суд наполовину удовлетворил предложенные Киевом "временные меры". При этом с аргументами о финансировании терроризма арбитры не согласились, но одобрили требования по части расовой дискриминации.

Москва не раз опровергала обвинения украинской стороны и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории России не ущемляются.