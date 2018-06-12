Английская королева Елизавета II поздравила россиян с праздником

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем России, сообщило посольство Великобритании в РФ в своем Twitter.

Посольство опубликовало официальное письмо за подписью королевы, направленное в МИД РФ и администрацию президента.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета", — говорится в письме.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в Российской Федерации 12 июня.