Английская королева Елизавета II поздравила россиян с праздником

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем России, сообщило посольство Великобритании в РФ в своем Twitter.
"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета", — говорится в письме.
Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в Российской Федерации 12 июня.
"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 12 июня 2018 г.