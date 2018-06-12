МИД обратил внимание, что США вводят санкции в канун главных нацпраздников

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия обратила внимания, что новые санкции введены США в канун главных нацпраздников, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

"Конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", — говорится в комментарии.

В понедельник, 11 июня, глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что пять российских IT-компаний и три физлица добавлены в список санкций, поскольку они несли угрозу безопасности США и их партнерам.