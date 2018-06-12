Глава МИД Греции проведет в Москве переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас во время пресс-конференциив Афинах. Архивное фото

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас во время пресс-конференциив Афинах. Архивное фото

АФИНЫ, 12 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас во время визита в Москву 13 июня встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба греческого министерства.

"Обсуждение сосредоточится на темах двустороннего сотрудничества и на региональных проблемах, с упором на развитие ситуации на Ближнем Востоке и на Западных Балканах", — говорится в сообщении.

После переговоров Котзиас посетит Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, где пройдет церемония присуждения ему почетной степени доктора.

Во время визита в Москву Котзиас встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также представителями основных аналитических центров, добавили в греческом министерстве.

МИД России ранее отметил, что в ходе переговоров планируется рассмотреть состояние и перспективы российско-греческих отношений в различных сферах. "Подходы Москвы и Афин по большинству глобальных и региональных вопросов близки, в обеих столицах исходят из необходимости решения возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами. Это создает хорошую основу для взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и форумов", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Визит министра иностранных дел Греческой Республики в Москву, несомненно, послужит дальнейшему углублению плодотворного российско-греческого сотрудничества и взаимопонимания в международных делах", — считают в МИДе.