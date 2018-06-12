Малайзия вновь откроет посольство в Пхеньяне

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что посольство страны в Северной Корее возобновит деятельность.

Отношения между двумя странами обострились после того, как в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура был убит гражданин КНДР, которого в Южной Корее со ссылкой на спецслужбы назвали Ким Чен Намом — старшим братом северокорейского лидера Ким Чен Ына, обвинив в убийстве Пхеньян. На фоне дипломатического скандала деятельность малайзийского посольства в КНДР была практически свернута.

"Да, мы откроем посольство", — заявил премьер в интервью изданию Nikkei Asian Review.

Вопрос о дипмиссии возник в связи с саммитом США-КНДР, который на момент беседы политика с изданием еще не состоялся. Махатхир отметил, что Северную Корею необходимо вовлечь в международные переговоры, что смягчит жесткую позицию, существующую в отношении этой страны.

"Мы должны поверить в их искренность и попытаться установить хорошие, в том числе и торговые, отношения с Северной Кореей", — добавил премьер.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.