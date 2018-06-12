Киев готов к компромиссу в вопросе обмена заключенными, заявили в Раде

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украина готова к компромиссу в вопросах освобождения заключенных в РФ, завила во вторник первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, во вторник по телефону она обсудила с главой МИД Украины Павлом Климкиным результаты встречи в "нормандском формате", которая состоялась накануне.

"Павел (Климкин — ред.) сообщил, что впервые во время встречи в нормандском формате теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа, впервые обсуждалась инициатива допуска омбудсменов к задержанным в РФ и в Украине. Говорили и о количестве задержанных, и о конкретных фамилиях и судьбах людей… Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить", — написала Геращенко на своей странице в Facebook во вторник. По ее словам, украинская сторона готова активно работать, чтобы как можно быстрее состоялась очередная волна обмена пленными.

Встреча глав МИД Украины, России, ФРГ и Франции прошла в понедельник в Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию вопроса освобождения заключенных. Предыдущая встреча глав МИД нормандской четверки состоялась в феврале 2017 года.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, заявила, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации. В Кремле возможность обмена осужденными с Украиной комментировать не стали.