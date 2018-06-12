Скотланд-Ярд рассказал, когда проинформирует посольство РФ по делу Глушкова

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Мария Табак. Расследование смерти экс-заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова продолжается, следователи будут предоставлять посольству РФ новую информацию "соответствующим образом и когда это уместно", заявила РИА Новости представитель Столичной полиции Лондона.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

Ранее во вторник представитель посольства РФ заявил РИА Новости, что спустя три месяца после кончины Глушкова власти Британии продолжают отказываться от сотрудничества с РФ в расследовании его смерти.

"Сотрудники уведомили российское посольство, когда было открыто расследование убийства. Расследование убийства Глушкова продолжается, и следователи будут предоставлять посольству РФ новую информацию cоответствующим образом и когда это уместно", — сказала представитель Скотланд-Ярда.