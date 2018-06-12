Скотланд-Ярд рассказал, когда проинформирует посольство РФ по делу Глушкова

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Мария Табак. Расследование смерти экс-заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова продолжается, следователи будут предоставлять посольству РФ новую информацию "соответствующим образом и когда это уместно", заявила РИА Новости представитель Столичной полиции Лондона.
Ранее во вторник представитель посольства РФ заявил РИА Новости, что спустя три месяца после кончины Глушкова власти Британии продолжают отказываться от сотрудничества с РФ в расследовании его смерти.
"Сотрудники уведомили российское посольство, когда было открыто расследование убийства. Расследование убийства Глушкова продолжается, и следователи будут предоставлять посольству РФ новую информацию cоответствующим образом и когда это уместно", — сказала представитель Скотланд-Ярда.