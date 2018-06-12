Freedom House отметил всплеск насилия со стороны радикалов на Украине

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Правозащитная организация Freedom House отмечает рост случаев насилия со стороны ультраправых организаций на Украине, что угрожает демократии в стране, заявил во вторник на пресс-конференции автор аналитического обзора Вячеслав Лихачев.
По его словам, также были зафиксированы инциденты антисемитского характера. "Наши коллеги из Amnesty International (международная правозащитная организация – ред.) насчитали больше 30 таких инцидентов за последние месяцы", — отметил Лихачев, добавив, что год-два назад ситуация на Украине была лучше.
По его мнению, это подрывает авторитет власти и дестабилизирует ситуацию в стране. "Поэтому мы расцениваем ультраправый экстремизм как угрозу украинской демократии, угрозу стабильности Украины на текущем этапе и считаем, что негативная динамика, которая наблюдается в последнее время в этой сфере, требует особенного внимания", — резюмировал Лихачев.