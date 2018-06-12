Одесские депутаты прекратили полномочия Марии Гайдар

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Одесский областной совет большинством голосов досрочно прекратил депутатские полномочия Марии Гайдар, сообщает издание "Думская".

О том, что Гайдар решила сложить с себя полномочия члена областного совета, стало известно в минувшее воскресенье. Ее отставку поддержали 54 депутата. Ее место в законодательном органе занял генеральный директор медиахолдинга "Думская" Юрий Басюк.

Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской областной администрации. На выборах 2015 года была избрана депутатом Одесского областного совета от фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В том же году президент Украины подписал указ о предоставлении Гайдар гражданства. В 2017-м Порошенко назначил ее своим внештатным советником.