Украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ во время тактических учений в Луганской области

Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ во время тактических учений в Луганской области

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики наращивают количество вооружения и техники у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинское оккупационное командование продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения. Так, по информации нашей разведки, вчера (в понедельник – ред.) в районе населенного пункта Северодонецк осуществлено получение со склада ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) 122-х миллиметровых артиллерийских снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию, для восполнения боекомплекта 53 отдельной механизированной бригады (ВС Украины)", — сказал Марочко.

Он уточнил, что большое количество бронетехники, включая танки, а также РСЗО и другой артиллерии расположено в лесном массиве у населенного пункта Гречишино. Уточняется, что по периметру района дежурят военные патрули, чтобы технику не обнаружили наблюдатели СММ ОБСЕ. Марочко сообщил, что данное вооружение украинские силовики скрывают от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ при помощи радиоподавления, что, по словам представителя ЛНР, является нарушением мандата международной миссии.

"Еще одно скопление запрещенного минскими соглашениями вооружения находится в районе населенного пункта Врубовка Попаснянского района на удалении 12 километров от линии боевого соприкосновения, где размещена 21 единица артиллерийских систем "Мста-Б" калибром 152 миллиметра", — сказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики в связи с этими фактами призвал представителей СММ ОБСЕ использовать данную информацию при планировании маршрутов патрулей и активизировать воздушное наблюдение с целью зафиксировать присутствие запрещенного вооружения ВС Украины и добиться их отвода на установленные дистанции.