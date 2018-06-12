В ЛНР сообщили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Группа украинских силовиков в военной форме российского образца замечена у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, подразделение прибыло в подконтрольный ВСУ населенный пункт Счастье на прошлых выходных.

В Народной милиции сообщили, что военнослужащим выдали специальное вооружение. Марочко уточнил, что в связи с этим в ЛНР ожидают провокаций.

"Украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и Российской Федерации", — отметил он.

Представитель ведомства также рассказал, что силовики продолжают стягивать технику к линии соприкосновения.

"По информации нашей разведки, вчера в районе населенного пункта Северодонецк осуществлено получение со склада ракетно-артиллерийского вооружения 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию, для восполнения боекомплекта 53-й отдельной механизированной бригады", — сказал он.

Он уточнил, что значительное количество бронетехники расположено в лесу у деревни Гречишино. По периметру района дежурят военные патрули. Марочко также отметил, что силовики используют средства РЭБ, чтобы скрыть вооружение от дронов СММ ОБСЕ, что, по словам представителя ЛНР, нарушает мандат международной миссии.

В связи с этим в Народной милиции призвали представителей СММ ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение для фиксации размещения запрещенных вооружений и добиться их отвода на прежние позиции.