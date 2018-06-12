Спонсор Brexit не видит во встречах с российским послом ничего плохого

ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Мария Табак. Один из главных спонсоров кампании за Brexit, основатель Leave.EU, бизнесмен Аррон Бэнкс в очередной раз заявил, что в его встречах с российским послом в Лондоне Александром Яковенко ничего предосудительного нет.

"Вы понимаете, если вам звонит французский посол и приглашает вас на обед, вы идете! Это же хорошо. Сейчас у нас полномасштабная охота на ведьм в связи с Россией, но раньше это проблемой не было", — заявил Бэнкс на слушаниях комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента.

Комитет 8 июня объявил, что допросит 12 июня Бэнкса в рамках расследования под названием "Фейковые новости". Комитет намеревался выяснить у Бэнкса и его коллеги по Leave.EU о Cambridge Analytica, а также о возможных злоупотреблениях при использовании данных Leave.EU и другими организациями. В воскресенье, вышла статья в Sunday Times, в которой Бэнкс в очередной раз обвинялся в связях с Россией. В частности, по данным газеты, он трижды встречался с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко, тогда как раньше говорил лишь об одном обеде. Бэнкс в ответ заявил, что обсуждал с послом Brexit, но предположения о том, что он получал от России деньги, назвал "непристойной чушью".