Украина ввела ограничения на полеты беспилотников

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) установила ограничения на полеты беспилотников весом до 2 килогаммов, следует из нового порядка, обнародованного во вторник на сайте ведомства.

"Полеты ДППС (дистанционно пилотируемых воздушных суден – ред.) массой до 2 килограммов включительно выполняются без представления заявок… при условии соблюдения следующих требований: полеты совершаются только днем", — говорится в сообщении.

Согласно инструкции, полеты должны совершаться без пересечения государственной границы и не ближе 5 километров от аэропортов. Также запрещено летать над промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа.

При этом нельзя совершать полеты над центральными улицами населенных пунктов, железными дорогами и дорогами государственного назначения, а также линиями электропередач, но их можно пересекать. Также запрещены полеты беспилотников над исправительными центрами, колониями и СИЗО.

Новый порядок определяет максимальную скорость полета (160 километров в час) и высоту — 50 метров, расстояние от пилота — не более 500 метров и расстояние от посторонних лиц — не ближе 30 метров.

Для других случаев полета необходима соответствующая заявка и разрешение компетентных органов, отмечают в Госавиаслужбе.