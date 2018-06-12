ООН эвакуировала сотрудников из Ходейды из-за угрозы штурма порта

ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Менее десятка международных сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам были перемещены из Ходейды в Сану из-за угрозы штурма портового города в Йемене, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Управления Йенс Лерке.

"Менее десятка международных сотрудников было перевезено в Сану. Порядка 41 местного сотрудника остается в Ходейде", — сообщил он.

Лерке при этом напомнил слова заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, который, выступая в понедельник перед СБ ООН, заявил, что "ООН и другие гуманитарные организации меняют состав своего присутствия (в Йемене – ред.), однако планируют, намерены и надеются остаться в стране и оказывать помощь".