В СБУ заявили, что никаких "тайных тюрем" у спецслужбы нет

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вновь заявила, что в ведомстве нет никаких "тайных тюрем".

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International заявили об освобождении из секретной тюрьмы Службы безопасности Украины 13 человек. СБУ опровергла информацию о существовании секретных тюрем в ведомстве. В марте правозащитники призвали правительство Украины признать существование тайных изоляторов СБУ.

"Служба безопасности Украины в очередной раз опровергает недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В пресс-службе СБУ также заявили, что спецслужба действует в рамках действующего законодательства. "Все процессуальные действия с задержанными проходят в соответствии с нормами УПК, что подтверждается результатами инспекций представителей международных организаций по защите прав человека", — добавили в ведомстве.