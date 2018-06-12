В СБУ заявили, что никаких "тайных тюрем" у спецслужбы нет

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вновь заявила, что в ведомстве нет никаких "тайных тюрем".
"Служба безопасности Украины в очередной раз опровергает недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
В пресс-службе СБУ также заявили, что спецслужба действует в рамках действующего законодательства. "Все процессуальные действия с задержанными проходят в соответствии с нормами УПК, что подтверждается результатами инспекций представителей международных организаций по защите прав человека", — добавили в ведомстве.