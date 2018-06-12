В Токио прошло торжественное открытие фестиваля российской культуры

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Торжественная церемония открытия 13-го фестиваля российской культуры состоялась в токийском концертном зале "Сантори-холл", передает корреспондент РИА Новости.

На церемонии выступил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что в этом году фестиваль проходит в рамках Перекрестного года России и Японии, открытие которого состоялось в Большом театре 26 мая в присутствии глав двух государств, а также зачитал приветственное послание президента РФ Владимира Путина.

"В нынешнем году программа фестиваля особенно насыщенна и разнообразна. Жителям десятков японских городов представится возможность посетить театральные и балетные постановки, премьерные показы художественных и документальных фильмов, выступления симфонических и эстрадных оркестров, фольклорных и цирковых коллективов. Особенно широко будет представлено изобразительное искусство. Столь масштабные культурные мероприятия, несомненно, придадут значительный импульс развитию российско-японских гуманитарных связей, будут способствовать расширению прямых контактов между гражданами наших государств", — говорится в послании. Отмечено также, что перекрестный Год России и Японии проходит впервые в истории отношений двух стран.

Председатель японского оргкомитета перекрестного Года России и Японии, также возглавляющий японский организационный комитет фестиваля российской культуры Масахико Комура выступил с ответным словом.

"Россия и Япония – важные страны-соседи. Развивается активный диалог между правительствами и частными компаниями, организациями. Послезавтра в России открывается Чемпионат мира по футболу. Надеюсь, что благодаря перекрестному году у народов наших стран появится больше возможностей для углубления взаимопонимания, фестиваль российской культуры тоже будет вносить вклад в это", — сказал Комура.

Фестиваль российской культуры проходит в Японии в тринадцатый раз. За 12 лет в его рамках прошло более 500 мероприятий, его гостями стали около 15 миллионов человек. Японцы смогли оценить искусство 7000 российских деятелей культуры.