Киев подал в суд ООН меморандум с обвинениями против России

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Киев передал в суд ООН меморандум по делу против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко.

Документ представят в Международном суде в рамках процесса, инициированного украинскими властями в прошлом году. Россию, в частности, обвиняют в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. На период разбирательства Украина требовала ввести "временные меры", которые могли бы "заморозить конфликт", пока суд не вынес окончательное решение.

"Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность", — написал Порошенко в Facebook.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что меморандум состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

В апреле прошлого года Международный суд наполовину удовлетворил предложенные Украиной "временные меры". При этом с аргументами о финансировании терроризма арбитры не согласились, но одобрили требования по части расовой дискриминации.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Представитель Москвы в суде, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной требования находятся за пределами юрисдикции этого международного института.

Комментируя предложение Киева ввести "временные меры", он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно стремится к миру, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.