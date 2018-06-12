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В мире

Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам заключения за коррупцию

13:2912.06.2018
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде. Архивное фотоПлощадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek

МАДРИД, 12 июн – РИА Новости. Верховный суд Испании приговорил к пяти годам и 10 месяцам заключения Иньяки Урдангарина, мужа инфанты Криcтины, сестры короля Фелипе VI, говорится в судебном постановлении.

Флаг Испании. Архивное фото
© AFP 2018 / Pau Barrena
Прокуратура просит увеличить срок заключения зятя короля Испании
Таким образом, тюремный срок, оглашенный ранее судом города Пальма-де-Майорка по громкому коррупционному делу Noos, снижен на пять месяцев.

В феврале прошлого года суд города Пальма-де-Майорка оправдал инфанту Кристину, сестру короля Фелипе VI, по делу о финансовых махинациях в институте Noos и вынес обвинительные приговоры в отношении семи из 17 фигурантов дела. Суд приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам тюрьмы, также он должен заплатить штраф в размере полумиллиона евро.

Судьи тогда признали его виновным в должностных преступлениях, подделке документов, хищениях, преступлениях против государственной казны и налоговых органов, торговле влиянием. Суд снял обвинения с инфанты Кристины, однако признал, что она получила выгоду от незаконной деятельности супруга и должна заплатить совместно с ним штраф в размере 265 тысяч евро, что она и сделала.

Адвокаты подсудимых оспорили приговор в Верховном суде, который приступил к рассмотрению дела в марте. Прокуратура требовала увеличить срок наказания до 10 лет тюрьмы.

Некоммерческая организация институт Noos, совладельцами которой были Урдангарин и его бизнес-партнер Диего Торрес, занималась организацией спортивных мероприятий. Прокуратура заподозрила их в финансовых махинациях в особо крупных размерах.

Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, снято обвинение в фальсификации государственных документов.

Принц Испании Фелипе VI в начале своей военной карьеры в 1985 году
© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании
Хороший король для Испании: Фелипе VI исполняется 50 лет
Приговор в отношении его бизнес-партнера Диего Торреса снижен до 5 лет и 8 месяцев заключения. Суд Пальмы приговорил Торреса к восьми годам и шести месяцам заключения и штрафу в размере 1,7 миллиона евро. ВС снял с него Торреса обвинения в торговле влиянием, отмывании денег и изготовлении поддельных документов, оставив в силе растрату госсредств, должностные преступления и мошенничество.

Кроме того, суд подтвердил предыдущее судебное решение в отношении инфанты Кристины и жены Торреса, Аны Марии Техейро — получении прибыли от незаконной деятельности их супругов, однако они признаны невиновными в налоговых преступлениях.

Остальные приговоры суда Пальмы оставлены в силе, в том числе три года и восемь месяцев заключения в отношении бывшего председателя правительства Балеарских островов Жауме Матаса.

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В мире
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2 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
У нас такое невозможно в принципе даже представить, от слова - совсем
13:30
12.06.2018
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Тузик Дворовый
Мы можем долго и хорошо говорить о величии России, о ракетах которых у нас много и которые вот так вот так летают и много ещё чего но пока у нас не будет такое же отношение в обществе к соблюдению закона и неотвратимости наказания для тех кто его нарушил вне зависимости от должности, чина, денег, знакомства или родственных связей как в той же Испании не когда жить на том же уровне как в Европе мы не будем...
13:34
12.06.2018
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