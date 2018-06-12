Президент Молдавии поздравил Путина с Днем России

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Молдавии направил поздравительное послание главе РФ Владимиру Путину в связи с Днем России и выразил уверенность, что партнерство стран будет только расширяться.

"От имени молдавского народа и от себя лично сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и всех россиян с государственным праздником – Днем России и искренне желаю счастья, благополучия, мира, добра и согласия… Позвольте выразить уверенность, что наши дружественные народы, преодолев все препятствия на своем пути, будут и впредь способствовать углублению и расширению тесного многостороннего партнерства Молдовы и России", — написал Додон.

По его словам, Россия на протяжении веков является очень важным стратегическим партнером Молдавии. Их связывают не только общие страницы истории, но и "успешное торгово-экономическое сотрудничество в различных областях, глубокие культурные и человеческие связи". Додон убежден, что, "несмотря на желание некоторых политиков", не удается и не удастся в будущем эти связи разорвать.

"Пользуясь приятной возможностью, от всей души еще раз поздравляю Вас с замечательным праздником и желаю реализации всех Ваших помыслов и устремлений во славу Государства Российского и его великого народа", — добавил Додон.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".