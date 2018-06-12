В Еврокомиссии заявили, что Европе пора "взять судьбу в свои руки"

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. События на саммите G7 в Канаде показали, что Европа должна взять судьбу в свои руки, но нельзя говорить, что основы послевоенного мирового порядка рушатся, заявил во вторник заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, выступая в Европарламенте.

Страны G7 на саммите едва ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение.

"Было бы упущением, если б я не начал выступление с того, что произошло в Канаде. Я не скажу, что правила, лежащие в основе международной системы и столь тщательно создаваемые после Второй мировой войны, сейчас рушатся на наших глазах, но, тем не менее, впервые с 1945 года президент США считает, что не в американских стратегических интересах работать для укрепления единства Европы и укрепления трансатлантических связей", — заявил он, выступая на слушаниях в ходе заседания ЕП в Страсбурге, посвященных подготовке Евросаммита в конце июня.

"Это означает, что Европа еще больше должна взять свою судьбу в свои собственные руки, и мы должны быть уверены в нашей способности сделать это", — подчеркнул он.

Ранее источник в структурах ЕС заявил РИА Новости, что после саммита в Канаде, в котором принимали участие глава Евросовета Дональд Туск и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, ЕС всецело поддерживает согласованное коммюнике и выступает за основанный на правилах международный порядок, при этом намерен продолжать усилия для позитивного взаимодействия в США по вопросам, которые представляют общий интерес.