В Париже побит рекорд 1960 года по количеству осадков за сутки

Местный житель едет на велосипеде по одной из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей. Архивное фото

Местный житель едет на велосипеде по одной из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей. Архивное фото

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. По меньшей мере 78 миллиметров осадков выпало за сутки в Париже, побит рекорд 1960 года, сообщает во вторник портал France Info.

По словам представителя метеорологической службы Meteo France Франсуа Жобара, ситуация исключительная.

"Пока у нас нет окончательных данных, но на метеостанции Париж-Монсури зафиксировано 78 миллиметров осадков за 24 часа. Это рекорд для июня… Прошлый рекорд был зафиксирован 24 июня 1960 года — 58 миллиметров", — сказал метеоролог.

Согласно погодной сводке на сайте Meteo France, в некоторых районах столичного региона Франции уровень выпавших осадков превысил отметку в 80 миллиметров.

"Дожди будут продолжаться в течение дня и снова коснутся Иль-де-Франс на севере и юге, но они будут слабее, чем минувшей ночью… Ожидается, что средний уровень выпавших осадков составит от 40 до 60 миллиметров, в ряде районов превысит отметку в 80 миллиметров и приблизится к 100 миллиметрам", — отмечают в метеослужбе.

Непогода, продолжающаяся в столичном регионе страны уже несколько дней, привела утром во вторник к аварии на линии электричек, интегрированных в городскую транспортную систему. Поезд, следовавший по линии RER B, сошел с рельсов в пригороде Парижа. Семь человек получили легкие травмы.