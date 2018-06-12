Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Саммит лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре, который в какой-то момент оказался под угрозой срыва, завершился подписанием заявления – КНДР пообещала приложить усилия к денуклеаризации Корейского полуострова, а США в ответ гарантируют Пхеньяну безопасность. Однако как это будет выглядеть на деле, пока не понятно, отмечают эксперты.

Заявление двух лидеров



Итоговое заявление Дональда Трампа и Ким Чен Ына получилось лаконичным – в него вошли всего четыре пункта.

В частности, "подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля, КНДР обязуется принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова". В апреле Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали в пункте переговоров Пханмунджом совместное заявление, в котором Северная Корея обещала сотрудничать с международным сообществом для денуклеаризации Корейского полуострова.

При этом в документе ни слова не говорится о требованиях американцев добиваться от Пхеньяна полного, необратимого и проверяемого отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

В свою очередь, американский лидер "обязался предоставить гарантии безопасности КНДР", говорится в итоговом документе.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — отмечается в совместном заявлении. Кроме того, стороны "привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных".

США и КНДР также обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию достигнутых на переговорах в Сингапуре соглашений.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент Соединенных Штатов заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита в Сингапуре "новым стартом" в двусторонних отношениях и пообещал "большие перемены" в будущем.

В ходе пресс-конференции Трамп прокомментировал итоговый документ. Так, он заявил, что Вашингтон не будет сокращать численность своих военных на Корейском полуострове как часть гарантий безопасности КНДР.

"Нет, мы ничего не уменьшаем", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли этот шаг в числе гарантий безопасности. В то же время глава государства заверил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. По его словам, это позволит США "сэкономить огромные деньги".

Еще одной уступкой со стороны Вашингтона стало то, что Трамп приостановил 300 новых позиций по санкциям против КНДР. Однако об отмене уже действующих ограничений речь не идет. "Санкции уйдут, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не является фактором", — сказал президент Соединенных Штатов. Не пришло еще время и для восстановления дипломатических отношений, заметил Трамп.

В прошлом власти КНДР уже вели с США переговоры об установлении отношений, и даже было выбрано место для американского посольства в Пхеньяне. Однако приход к власти Джорджа Буша сорвал эти переговоры.

© AP Photo / Evan Vucci Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018 © AP Photo / Evan Vucci Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Реакция соседей



Соседи Северной Кореи к опубликованному заявлению отнеслись скорее положительно. "Если получится позитивный прецедент в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, мы не просто будем это приветствовать, но мы, как и раньше, в практическом плане окажем максимальное содействие и с точки зрения политической поддержки, и с точки зрения выдвижения конкретных предложений, направленных на материализацию этих пониманий", — сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Москва рассчитывает, что продвижение в вопросе КНДР разблокирует нормальное экономическое сотрудничество, в том числе с участием России, подчеркнул дипломат.

Китай, в свою очередь, надеется, что лидеры США и Северной Кореи смогут добиться взаимного доверия, устранить противоречия и достичь консенсуса по вопросу денуклеаризации и мирного урегулирования на Корейском полуострове, заявил глава МИД страны Ван И.

По его словам, Пекин надеется, что все заинтересованные стороны будут прикладывать необходимые усилия для достижения соответствующего прогресса. Китай, в свою очередь, намерен продолжать играть конструктивную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Генсек японского правительства Ёсихидэ Суга воздержался в ходе пресс-конференции от оценки состоявшегося во вторник саммита между лидерами КНДР и Соединенных Штатов в Сингапуре.

"Мы надеемся, основываясь на сегодняшней встрече, что Северная Корея изменит свою политику как ответственный член международного сообщества", — заявил Суга.

Комментируя факт подписания итогового документа по результатам встречи двух лидеров, генсек правительства Японии подчеркнул, что Токио "ценит лидерство и усилия президента США Трампа", но "ожидает получить обстоятельные объяснения от американской стороны".

По мнению главы МИД Японии Таро Коно, полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия, однако уничтожение ядерного вооружения и вывод из строя соответствующих объектов не потребует много времени.

Об этом, по информации телеканала NHK, министр заявил в ходе заседания комитета по обороне и внешней политике верхней палаты парламента Японии.

"Есть несколько элементов денуклеаризации. Завершение полной ликвидации ядерных объектов займет десятилетия. Однако в случае уничтожения ядерного вооружения и выведения из строя соответствующих объектов это не займет много времени", — отметил Коно.

Аналогичное мнение выразил и советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин в интервью японской газете "Никкэй". Процесс разрешения вопросов вокруг северокорейской ядерной и ракетной программ, а также ликвидации соответствующих объектов "затянется на десятилетие", уверен он.

По мнению Мун Чжон Ина, в обмен на это Пхеньян "требует три вида гарантий — политические, экономические и военные". "Вопрос в том, что в этом плане может предложить США", — уточнил советник южнокорейского лидера.

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Мнение экспертов: текст обтекаемый



Текст совместного заявления Дональда Трампа и Ким Чен Ына обтекаемый, но это максимум возможного для первой встречи, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Стремление к устойчивому миру и стабильности. Твёрдая приверженность КНДР идее отказа от ядерного оружия (в принципе). Готовность США предоставить надежные гарантии безопасности. Максимум возможного для первой встречи, обе стороны могут объявить, что достигли феноменального успеха", — написал Лукьянов в комментарии на странице своего журнала.

По его словам, саммит в Сингапуре напоминает первые встречи Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Женеве (1985) и Рейкьявике (1986).

"Неподдельный интерес, большие ожидания… и настороженность, что на самом деле будет дальше, ибо доверия нет", — считает Лукьянов.

Как отметил замдиректора Восточного института ДВФУ Артем Лукин, результат саммита уже есть – еще полгода назад Корейский полуостров стоял на грани ядерной войны, а риск казался вполне реальным.

"Сегодня лидеры КНДР и США встречаются в дружественной атмосфере, а о войне уже нет и речи. Это само по себе колоссальное достижение – мы отошли от края пропасти, начался диалог", — считает эксперт.

По его словам, ожидать, что в документе будут перечислены "какие-то конкретные обязательства — наивно". Так, ядерную сделку с Ираном готовили несколько лет.

В то же время, по его мнению, совместное заявление двух лидеров должно запустить переговорный процесс, так как в документе есть пункт, что в ближайшее время должны начаться переговоры на высоком уровне.

"Понятно, что переговоры будут длительными, непростыми, но как раз-таки в ходе их будут вырабатываться детали", — заключил эксперт.