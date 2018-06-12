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Саммит Трампа и Ким Чен Ына завершился прорывным заявлением

Сюжет:
Саммит США и КНДР (297)
13:0412.06.2018
(обновлено: 16:00 12.06.2018)
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© AFP 2018 / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Susan Walsh, pool

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Саммит лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре, который в какой-то момент оказался под угрозой срыва, завершился подписанием заявления – КНДР пообещала приложить усилия к денуклеаризации Корейского полуострова, а США в ответ гарантируют Пхеньяну безопасность. Однако как это будет выглядеть на деле, пока не понятно, отмечают эксперты.

Заявление двух лидеров

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре‍
Итоговое заявление Дональда Трампа и Ким Чен Ына получилось лаконичным – в него вошли всего четыре пункта.

В частности, "подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля, КНДР обязуется принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова". В апреле Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали в пункте переговоров Пханмунджом совместное заявление, в котором Северная Корея обещала сотрудничать с международным сообществом для денуклеаризации Корейского полуострова.

При этом в документе ни слова не говорится о требованиях американцев добиваться от Пхеньяна полного, необратимого и проверяемого отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Anthony Wallace, pool
США предоставят КНДР гарантии безопасности
В свою очередь, американский лидер "обязался предоставить гарантии безопасности КНДР", говорится в итоговом документе.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — отмечается в совместном заявлении. Кроме того, стороны "привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных".

США и КНДР также обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию достигнутых на переговорах в Сингапуре соглашений.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент Соединенных Штатов заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита в Сингапуре "новым стартом" в двусторонних отношениях и пообещал "большие перемены" в будущем.

В ходе пресс-конференции Трамп прокомментировал итоговый документ. Так, он заявил, что Вашингтон не будет сокращать численность своих военных на Корейском полуострове как часть гарантий безопасности КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Ким Чен Ын и Трамп договорились о денуклеаризации КНДР
"Нет, мы ничего не уменьшаем", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли этот шаг в числе гарантий безопасности. В то же время глава государства заверил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. По его словам, это позволит США "сэкономить огромные деньги".

Еще одной уступкой со стороны Вашингтона стало то, что Трамп приостановил 300 новых позиций по санкциям против КНДР. Однако об отмене уже действующих ограничений речь не идет. "Санкции уйдут, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не является фактором", — сказал президент Соединенных Штатов. Не пришло еще время и для восстановления дипломатических отношений, заметил Трамп.

В прошлом власти КНДР уже вели с США переговоры об установлении отношений, и даже было выбрано место для американского посольства в Пхеньяне. Однако приход к власти Джорджа Буша сорвал эти переговоры.

© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Реакция соседей

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Китай приветствовал саммит США и КНДР
Соседи Северной Кореи к опубликованному заявлению отнеслись скорее положительно. "Если получится позитивный прецедент в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, мы не просто будем это приветствовать, но мы, как и раньше, в практическом плане окажем максимальное содействие и с точки зрения политической поддержки, и с точки зрения выдвижения конкретных предложений, направленных на материализацию этих пониманий", — сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Москва рассчитывает, что продвижение в вопросе КНДР разблокирует нормальное экономическое сотрудничество, в том числе с участием России, подчеркнул дипломат.

Китай, в свою очередь, надеется, что лидеры США и Северной Кореи смогут добиться взаимного доверия, устранить противоречия и достичь консенсуса по вопросу денуклеаризации и мирного урегулирования на Корейском полуострове, заявил глава МИД страны Ван И.

По его словам, Пекин надеется, что все заинтересованные стороны будут прикладывать необходимые усилия для достижения соответствующего прогресса. Китай, в свою очередь, намерен продолжать играть конструктивную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Японии надеются на изменение политики КНДР
Генсек японского правительства Ёсихидэ Суга воздержался в ходе пресс-конференции от оценки состоявшегося во вторник саммита между лидерами КНДР и Соединенных Штатов в Сингапуре.

"Мы надеемся, основываясь на сегодняшней встрече, что Северная Корея изменит свою политику как ответственный член международного сообщества", — заявил Суга.

Комментируя факт подписания итогового документа по результатам встречи двух лидеров, генсек правительства Японии подчеркнул, что Токио "ценит лидерство и усилия президента США Трампа", но "ожидает получить обстоятельные объяснения от американской стороны".

По мнению главы МИД Японии Таро Коно, полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия, однако уничтожение ядерного вооружения и вывод из строя соответствующих объектов не потребует много времени.

Об этом, по информации телеканала NHK, министр заявил в ходе заседания комитета по обороне и внешней политике верхней палаты парламента Японии.

"Есть несколько элементов денуклеаризации. Завершение полной ликвидации ядерных объектов займет десятилетия. Однако в случае уничтожения ядерного вооружения и выведения из строя соответствующих объектов это не займет много времени", — отметил Коно.

Аналогичное мнение выразил и советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин в интервью японской газете "Никкэй". Процесс разрешения вопросов вокруг северокорейской ядерной и ракетной программ, а также ликвидации соответствующих объектов "затянется на десятилетие", уверен он.

По мнению Мун Чжон Ина, в обмен на это Пхеньян "требует три вида гарантий — политические, экономические и военные". "Вопрос в том, что в этом плане может предложить США", — уточнил советник южнокорейского лидера.

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Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре

Мнение экспертов: текст обтекаемый

Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Академик РАН предположил, о чем договорились лидеры США и КНДР
Текст совместного заявления Дональда Трампа и Ким Чен Ына обтекаемый, но это максимум возможного для первой встречи, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Стремление к устойчивому миру и стабильности. Твёрдая приверженность КНДР идее отказа от ядерного оружия (в принципе). Готовность США предоставить надежные гарантии безопасности. Максимум возможного для первой встречи, обе стороны могут объявить, что достигли феноменального успеха", — написал Лукьянов в комментарии на странице своего журнала.

По его словам, саммит в Сингапуре напоминает первые встречи Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Женеве (1985) и Рейкьявике (1986).

"Неподдельный интерес, большие ожидания… и настороженность, что на самом деле будет дальше, ибо доверия нет", — считает Лукьянов.

Как отметил замдиректора Восточного института ДВФУ Артем Лукин, результат саммита уже есть – еще полгода назад Корейский полуостров стоял на грани ядерной войны, а риск казался вполне реальным.

"Сегодня лидеры КНДР и США встречаются в дружественной атмосфере, а о войне уже нет и речи. Это само по себе колоссальное достижение – мы отошли от края пропасти, начался диалог", — считает эксперт.

По его словам, ожидать, что в документе будут перечислены "какие-то конкретные обязательства — наивно". Так, ядерную сделку с Ираном готовили несколько лет.

В то же время, по его мнению, совместное заявление двух лидеров должно запустить переговорный процесс, так как в документе есть пункт, что в ближайшее время должны начаться переговоры на высоком уровне.

"Понятно, что переговоры будут длительными, непростыми, но как раз-таки в ходе их будут вырабатываться детали", — заключил эксперт.

На высшем уровне: встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
© AP Photo / Evan VucciВстреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
© REUTERS / Anthony Wallace, poolПо итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Anthony Wallace, pool
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
© REUTERS / YONHAPТрампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в магазине электроники в Сеуле, Южная Корея. 12 июня 2018
© REUTERS / YONHAP
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
© AP Photo / Saul LoebВ итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Saul Loeb
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
© AFP 2018 / Saul LoebНа фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
© AP Photo / Evan VucciВо время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
© AFP 2018 / Ed JonesВ свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".Жители Пхеньяна читают свежие выпуски газет, посвященные встречи лидеров КНДР и США. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Ed Jones
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
© REUTERS / The Straits Times / Kevin LimИз подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
© REUTERS / Mike BlakeПервый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в торговом центре в Лос-Анджелесе, США. 12 июня 2018
© REUTERS / Mike Blake
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
© REUTERS / Jonathan Ernst"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
© AP Photo / Susan Walsh, poolПроцесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
© AFP 2018 / Saul LoebТакже американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
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