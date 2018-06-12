Киев потребовал от немецкого СМИ исправить статью о войне в Донбассе

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. МИД Украины потребовал заменить формулировку "гражданская война" в отношении конфликта в Донбассе в статье немецкого издания Deutsche Welle. Об этом сообщила спикер ведомства Марьяна Беца в Twitter.

"Неприемлемо, что DW пишет о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", — заявила она.

Она добавила, что журналистика должна основываться на "фактах" и подчеркнула, что Киев ожидает уточнения и исправления статьи "в соответствии с "нормами международного права".

Журналисты употребили словосочетание "гражданская война" в материале, посвященном переговорам глав МИД "нормандской четверки" в Берлине. После требования украинского ведомства оно было заменено на формулировку "конфликт на Восточной Украине".

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Президент Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь ей руководит не СБУ, а непосредственно военные.