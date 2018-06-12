12:5612.06.2018
(обновлено: 13:02 12.06.2018)
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КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами в подконтрольном украинским силовикам Торецке.
"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%", — говорится в сообщении ведомства в Twitter
.
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