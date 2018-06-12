В Афганистане пятеро полицейских погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* провели скоординированную атаку в провинции Газни на юго-востоке Афганистана, в первый день перемирия, объявленного ранее афганским правительством, передает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

Пресс-секретарь губернатора провинции Ариф Нури подтвердил, что нападение началось ранним утром во вторник в округе Мокор. Также сотрудник местной службы безопасности сообщил агентству, что боевики взорвали бронетранспортер, начиненный взрывчаткой, возле лагеря окружного командования. По данным источника, в результате атаки погибли пять афганских полицейских и ликвидированы более 10 боевиков. Однако столкновения все еще продолжаются.

Движение "Талибан"* пока не прокомментировало это нападение.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с талибами на период с 11 по 19 июня по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Движение "Талибан"* на перемирие согласилось.

*Террористическая организация, запрещена в России