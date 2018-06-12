КНДР уничтожит ракеты, заявил Трамп

11:4212.06.2018
(обновлено: 12:41 12.06.2018)
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СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР уничтожила полигон по испытанию ракетных двигателей, а затем и уничтожит ракеты, которые там испытывались.
"Председатель Ким (Чен Ын) сообщил мне, что Северная Корея уже уничтожила крупный полигон по испытанию двигателей для ракет", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам своего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Он пояснил, что в совместном заявлении этой информации нет, поскольку соглашение было достигнуто уже после подписания документа.
"Это большое дело. Ракеты, которые они там испытывали, тоже будут очень скоро уничтожены", — заверил Трамп.
Несколько позже он заявил о том, что речь идет о нескольких полигонах, которые только еще предстоит уничтожить. Трамп не предоставил подробностей, заявив, что об этом будет объявлено позднее.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.