КНДР уничтожит ракеты, заявил Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР уничтожила полигон по испытанию ракетных двигателей, а затем и уничтожит ракеты, которые там испытывались.

"Председатель Ким (Чен Ын) сообщил мне, что Северная Корея уже уничтожила крупный полигон по испытанию двигателей для ракет", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам своего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Он пояснил, что в совместном заявлении этой информации нет, поскольку соглашение было достигнуто уже после подписания документа.

"Это большое дело. Ракеты, которые они там испытывали, тоже будут очень скоро уничтожены", — заверил Трамп.

Несколько позже он заявил о том, что речь идет о нескольких полигонах, которые только еще предстоит уничтожить. Трамп не предоставил подробностей, заявив, что об этом будет объявлено позднее.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.