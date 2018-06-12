Трамп обещал как можно скорее прекратить формальное состояние войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая по итогам американо-северокорейского саммита, пообещал добиться скорейшего формального прекращения войны на Корейском полуострове.

По словам Трампа, 70 лет назад война в Корее (1950-1953 годов) закончилась заключением перемирия, погибли множество американских солдат.

"Было заключено перемирие в войне, которая никогда не прекращалась, но теперь она скоро закончится", — сказал Трамп.

КНДР в прошлом неоднократно предлагала США подписать соглашение о мире, но Вашингтон отказывался даже обсуждать такую возможность.