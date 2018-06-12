Эксперт назвал вероятную цель захода "Гарри Трумэна" в Средиземное море

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" могла зайти в Средиземное море для подготовки удара по сирийской армии с применением крылатых ракет, а затем и авиационных бомб, считает доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее ВМС США сообщили, что авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" вошла в восточный район Средиземного моря, чтобы в очередной раз принять участие в операции против ИГ* в Сирии и Ираке.

"Я предполагаю, что речь идет именно о подготовке удара. Будет наноситься удар крылатыми ракетами. И, возможно, будет применена пилотируемая авиация, потому что удар крылатыми ракетами, как показали предыдущие удары, неэффективен, поэтому будет применена авиация для того, чтобы обеспечить прикрытие этих ракет в районе целей", — сказал Сивков РИА Новости.

По его словам, США будут использовать самолеты-постановщики помех, а также самолеты, которые будут наносить удары противолокационными ракетами по зенитным ракетным установкам, "то есть весь комплекс мер по обеспечению ракетного удара".

"Потом, возможно, удар пойдет по средствам противовоздушной обороны Сирии, а потом, может быть нанесен удар и по сирийским войскам, но уже с применением пилотируемой авиации с обычными бомбами", — добавил эксперт.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>