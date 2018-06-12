Премьер Японии готов обсудить с лидером КНДР вопрос похищенных японцев

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ по-прежнему намерен вести личные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном по разрешению проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.

"Япония намерена напрямую обсуждать этот вопрос с Северной Кореей. Позиция о том, что премьер-министр Синдзо Абэ намерен вести личные переговоры с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, остается неизменной", — подчеркнул Суга в ходе пресс-конференции.

Во вторник в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына и подписание итогового документа прошли в построенном в колониальном английском стиле отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.

По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.