Россия может помочь КНДР технологиями по утилизации вооружений

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия может оказать помощь КНДР в предоставлении технологий по ликвидации вооружений, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Главы США и КНДР в ходе саммита во вторник подписали совместное соглашение, по которому американская сторона обещает предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Россия может поделиться с КНДР технологиями по утилизации вооружения", — сказал Серебренников. Он подчеркнул, что уже наработан необходимый опыт по ликвидации различного рода вооружений, включая ядерное, химическое и других.
Парламентарий затруднился сказать, сколько времени потребуется Северной Корее на полное разоружение. "Пхеньян неоднократно докладывал, что уже уничтожил значительную часть своих вооружений. Будем надеяться, что этот процесс будет полностью закончен в скором времени", — сказал политик.
Серебренников выразил надежду, что достигнутые Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном договоренности будут реализованы. "Но есть определенная настороженность в связи с непредсказуемостью американского президента, который в течение одного дня может несколько раз кардинально изменить свои же решения", — добавил законодатель.
Он напомнил, что подобная ситуация была и накануне саммита с северокорейским лидером. "Такое поведение не должно быть у лидера столь значимой страны. Будем надеяться, что достигнутые договоренности будут выполнены", — заключил он.
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.