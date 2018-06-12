Россия может помочь КНДР технологиями по утилизации вооружений

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия может оказать помощь КНДР в предоставлении технологий по ликвидации вооружений, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Главы США и КНДР в ходе саммита во вторник подписали совместное соглашение, по которому американская сторона обещает предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Россия может поделиться с КНДР технологиями по утилизации вооружения", — сказал Серебренников. Он подчеркнул, что уже наработан необходимый опыт по ликвидации различного рода вооружений, включая ядерное, химическое и других.

Парламентарий затруднился сказать, сколько времени потребуется Северной Корее на полное разоружение. "Пхеньян неоднократно докладывал, что уже уничтожил значительную часть своих вооружений. Будем надеяться, что этот процесс будет полностью закончен в скором времени", — сказал политик.

Серебренников выразил надежду, что достигнутые Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном договоренности будут реализованы. "Но есть определенная настороженность в связи с непредсказуемостью американского президента, который в течение одного дня может несколько раз кардинально изменить свои же решения", — добавил законодатель.

Он напомнил, что подобная ситуация была и накануне саммита с северокорейским лидером. "Такое поведение не должно быть у лидера столь значимой страны. Будем надеяться, что достигнутые договоренности будут выполнены", — заключил он.