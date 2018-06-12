Роухани не встретится с Трампом в формате саммита с КНДР, заявили в Иране

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Встреча президента Ирана Хасана Роухани с его американским коллегой Дональдом Трампом невозможна и не состоится, несмотря на прошедший саммит Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил РИА Новости представитель комитета национальной безопасности в парламенте Ирана Хосейн Накви Хосейни.

"США сами разорвали отношения с Ираном, они вышли из ядерного соглашения, и они опять наложили санкции на Тегеран… Я считаю, что говорить о встрече между Роухани и Трампом так же, как встретились Ким и Трамп, почти невероятно, абсолютно невозможно, и этого не произойдет", — заявил Накви Хосейни.

Он отметил, что Иран следовал соглашению. Депутат добавил, что КНДР нужно оставаться с властями США "начеку", так как они демонстрируют непостоянство.

"Северная Корея должна быть начеку с США, так как они не придерживаются своих обещаний, самое большое свидетельство это их выход из ядерной сделки (по Ирану). После долгих переговоров и достижения международного соглашения Вашингтон из него вышел", — сказал парламентарий, отметив, что США могут не сдержать обещания в любой момент.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.