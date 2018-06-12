МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Встреча президента Ирана Хасана Роухани с его американским коллегой Дональдом Трампом невозможна и не состоится, несмотря на прошедший саммит Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил РИА Новости представитель комитета национальной безопасности в парламенте Ирана Хосейн Накви Хосейни.
Он отметил, что Иран следовал соглашению. Депутат добавил, что КНДР нужно оставаться с властями США "начеку", так как они демонстрируют непостоянство.
"Северная Корея должна быть начеку с США, так как они не придерживаются своих обещаний, самое большое свидетельство это их выход из ядерной сделки (по Ирану). После долгих переговоров и достижения международного соглашения Вашингтон из него вышел", — сказал парламентарий, отметив, что США могут не сдержать обещания в любой момент.
Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.