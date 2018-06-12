Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению апелляции по делу Regnum

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии во вторник приступил к рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела об обвинении трех белорусских авторов агентства Regnum в разжигании национальной вражды, передает корреспондент РИА Новости.
Минский городской суд 2 февраля этого года признал белорусских авторов Regnum Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни и приговорил их к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор.
МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.