Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению апелляции по делу Regnum

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии во вторник приступил к рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела об обвинении трех белорусских авторов агентства Regnum в разжигании национальной вражды, передает корреспондент РИА Новости.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum.

Минский городской суд 2 февраля этого года признал белорусских авторов Regnum Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни и приговорил их к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum назвали обвиненных в Белоруссии журналистов "политическими заключенными".

МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.