Ким Чен Ын и Трамп договорились о денуклеаризации КНДР

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Обязательство КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова отражено в подписанном во вторник совместном заявлении по итогам саммита в Сингапуре президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако в нем нет ни слова о требованиях американцев добиваться от Пхеньяна полного, необратимого и проверяемого отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.
В апреле Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали в пункте переговоров Пханмунджом совместную декларацию, в которой Северная Корея обещала сотрудничать с международным сообществом для денуклеаризации Корейского полуострова.