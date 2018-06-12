На Украине призвали запретить поезда и автобусы в Россию

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Киеву необходимо ограничить транспортное сообщение с Россией, заявил украинский журналист и волонтер, участвовавший в операции в Донбассе, Мирослав Гай в эфире телеканала "Обозреватель TV".

Гай отметил, что украинское правительство обязано "заботиться" о своих гражданах, которые отправились на ЧМ-2018, несмотря на их "несознательность". По его словам, Киев должен был предпринять "превентивные меры", в частности, запретить поезда и автобусы в Россию.

"Вопрос — почему сейчас есть возможность прямого сообщения с РФ для частных лиц… Это гражданские перевозки, и мы должны ограничить их, чтобы люди не могли ехать туда", — добавил Гай.

На Украине не в первый раз призывают ограничить жителей страны в праве посещать Россию. Так, в прошлом году с соответствующем законопроектом выступили депутаты, предлагавшие "временно" запретить украинцам поездки в соседнюю страну. Сроки ограничения при этом не указывались.