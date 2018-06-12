Лукашенко поздравил Путина с Днем России

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина и жителей страны с национальным праздником — Днем России, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", — процитировали в пресс-службе поздравление белорусского президента.

Лукашенко отметил, что "проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан".

"Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества", — подчеркнул глава белорусского государства.

Как говорится в сообщении пресс-службы, поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Государственной думы Вячеславу Володину.