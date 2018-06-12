При сходе оползней в Бангладеш погибли не менее десяти человек

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жертвами схода оползней в Бангладеш стали по меньшей мере десять человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Как сообщает агентство, сильные дожди спровоцировали оползни в округе Рангамати юго-восточной части страны в 391 километре от столицы.

Жертвами стихии стали не менее дести человек, многие жилые дома разрушены.